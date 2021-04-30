Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин близок к продлению контракта с клубом, сообщает Daily Star.

По информации источника, 28-летний южнокореец находится на финальной стадии переговоров по подписанию нового соглашения со «шпорами». Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2020/21 Сон провел 46 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 20 голов и 16 результативных передач.