Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
14:14
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин близок к продлению контракта с клубом, сообщает Daily Star.
По информации источника, 28-летний южнокореец находится на финальной стадии переговоров по подписанию нового соглашения со «шпорами». Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2022/23.
В сезоне-2020/21 Сон провел 46 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 20 голов и 16 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/son-kane-new-spurs-contract-24009616
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