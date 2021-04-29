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Форвард «Саутгемптона» Ингс может пропустить остаток сезона из-за травмы

19:29
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что форвард «святых» Дэнни Ингс может пропустить остаток сезона-2020/21 из-за травмы, полученной в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2), который состоялся 21 апреля.

«Дэнни пропустит несколько матчей. Я не уверен, сумеет ли он восстановиться до конца сезона», — приводит BBC слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 29 матчей за «Саутгемптон», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/56915800

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