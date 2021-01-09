Фернандеш признался, что Роналду повлиял на его решение перейти в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кто помог ему перейти из «Спортинга» в английский клуб.

«Я решил поговорить с Роналду, так как он хорошо знает этот клуб. Он дал мне совет, который был очень важен для меня. Думаю, я в любом случае перешел бы в «Юнайтед», но с Криштиану всегда хорошо посоветоваться.

Мы поговорили о клубе, насколько он большой. Он сказал: «Просто иди и наслаждайся, ты полюбишь болельщиков, а они полюбят тебя, старайся получать удовольствие, все будет хорошо», — цитирует Фернандеша NBC Sports.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003-го по 2009 год. 26-летний португалец стал игроком английского клуба в конце января 2020 года, подписав пятилетний контракт с командой.