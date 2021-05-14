Фернандеш огорчен итогом матча «МЮ» с «Ливерпулем»
11:50
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении своей команды в матче 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:4).
«Мы проводим матчи один за другим и стараемся показать то, над чем работаем. В раздевалке были расстроены, так как мы допустили ошибки. Мы извлечем урок и будем прибавлять. Пока своей лучшей игры мы не показываем. Нам нужно прибавлять. Мы должны сделать это к следующему матчу с «Фулхэмом» и обеспечить себе второе место», — цитирует Фернандеша официальный сайт «МЮ».
С 70 баллами «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» располагается на 5-й строчке.
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