Фернандеш огорчен итогом матча «МЮ» с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении своей команды в матче 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:4).

«Мы проводим матчи один за другим и стараемся показать то, над чем работаем. В раздевалке были расстроены, так как мы допустили ошибки. Мы извлечем урок и будем прибавлять. Пока своей лучшей игры мы не показываем. Нам нужно прибавлять. Мы должны сделать это к следующему матчу с «Фулхэмом» и обеспечить себе второе место», — цитирует Фернандеша официальный сайт «МЮ».