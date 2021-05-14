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Линекер считает, что на игре «МЮ» отразилось отсутствие Магуайра

10:49
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Экс-игрок сборной Англии, телеведущий Гари Линекер прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» (2:4).

«Иногда, люди не понимают, насколько ты хорош, пока ты не выбываешь из состава. Это случай Гарри Магуайра. Без него «МЮ» защищается хаотично», — написал Линекер в своем Twitter.

С 70 баллами «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» располагается на 5-й строчке.

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