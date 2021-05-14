Линекер считает, что на игре «МЮ» отразилось отсутствие Магуайра

Экс-игрок сборной Англии, телеведущий Гари Линекер прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» (2:4).

«Иногда, люди не понимают, насколько ты хорош, пока ты не выбываешь из состава. Это случай Гарри Магуайра. Без него «МЮ» защищается хаотично», — написал Линекер в своем Twitter.

Sometimes people don't realise how good you are until you're not playing. @HarryMaguire93 is a case in point. @ManUtd looking shambolic defensively, with and without the ball, in his absence. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) May 13, 2021

С 70 баллами «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» располагается на 5-й строчке.