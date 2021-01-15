Фергюсон: «Слава богу, я уже был на пенсии, смотря игры «Ливерпуля» последние 2 года»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высоко оценил выступления «Ливерпуля» в последние сезоны. Шотландский специалист возглавлял принципиального соперника «красных» с 1986 по 2013 год. Одной из самых известных его фраз было пожелание «сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста»

— Слава богу, я уже был на пенсии, смотря игры «Ливерпуля» последние два года. Они были феноменальны, — приводит слова Фергюсона журналист Джеймс Пирс в Twitter.

«Ливерпуль» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2020-м стал чемпионом впервые за 30 лет.