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Фергюсон — о выступлении «МЮ»: «Лучший результат, который когда-либо был»

15:06
Сэр Алекс Фергюсон. Фото AFP
Сэр Алекс Фергюсон. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о результатах английского клуба в текущем сезоне.

«Без сомнения, лучший результат, который у нас («Манчестер Юнайтед») когда-либо был», — цитирует Фергюсона твиттер УЕФА.

После победного матча 18-го тура АПЛ над «Фулхэмом» (2:1) «МЮ» поднялся на 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. 24 января «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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