Фердинанд изъявил готовность поработать в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что готов попробовать себя в тренерском штабе своего бывшего клуба.

«Конечно, я был бы заинтересован в работе тренером в «МЮ». Послушайте, я люблю «Манчестер Юнайтед». В свое время я перешел в «МЮ» и играл там 12 с лишним лет. Невозможно не влюбиться в этот клуб, так что я бы точно обсудил возможность поработать в клубе в какой-либо роли.

Какая роль это будет, я не знаю, но если бы такая возможность представилась, я бы определенно был открыт для переговоров и попыток прийти к какому-либо соглашению», — цитирует Фердинанда Kickoff.

Напомним, Рио Фердинанд, будучи игроком, пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» летом 2002 года, перейдя из «Лидса». На «Олд Траффорд» он играл до лета 2014-го, став за это время 6 раз чемпионом Англии, а в 2008-м выиграв Лигу чемпионов.