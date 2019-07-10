"Фенербахче" не намерен приобретать Езила

"Фенербахче" на официальном сайте сообщил, что не собирается приобретать полузащитника "Арсенала" Месута Езила. Ранее появилась информация, что турецкий клуб хочет купить 30-летнего немца.

– "Фенербахче" не имеет намерений подписывать Месута Езила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон, – говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, главная проблема трансфера Езила – это расследование УЕФА по поводу нарушения "Фенербахче" финансового fair play.

Езил – этнический турок, но родился и прожил большую часть жизни в Германии. С 2010 по 2013 год он выступал в "Реале", а цвета "Арсенала" защищает с сезона-2013/14. В сезоне-2018/19 на его счету 35 матчей и 6 голов во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.