Фанат «Бернли», запустивший самолет с надписью «Жизни белых важны», уволен с работы

Фанат «Бернли», ответственный за скандальную акцию перед матчем чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:5), уволен с работы, сообщает Daily Mail. Перед игрой футболисты приняли участие в акции «жизни черных важны», посвященной протесту против полицейского произвола в отношении чернокожих. В это время над стадионом пролетел самолет с баннером «жизни белых важны».

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл работал сварщиком в компании «Paradigm Precision». Организация уволила его, заявив, что не приемлет расизм в любом виде.

Сам Хеппл заявил, что не считает себя расистом.

— Я не расист. Я знаю, что меня пытаются им выставить, но это не так, — сказал Хеппл. — Среди друзей у меня много чернокожих и азиатов, и этот баннер был вдохновлен движением «Жизни черных важны». Мы не пытались обидеть движение или чернокожих. Я считаю важным признать и то, что жизни белых тоже важны. Это все, что я хочу сказать.

В организации Kick it out, призванной бороться с проявлениями расизма в футболе, отметили, что Хеппл неверно интерпретирует суть движения

— Смысл движения «Жизни черных важны» не в том, чтобы уменьшить важность жизней других людей, — пояснил председатель Kick it out Санджей Бхандари. — Нужно понять, что чернокожим часто отказывают в определенных правах только из-за цвета кожи. Это движение — о равноправии.