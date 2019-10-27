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Езил может оказаться в клубе МЛС

17:32
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может оказаться в МЛС. 31-летний немец рассматривает вариант с уходом из клуба, однако сам игрок не намерен делать запрос о трансфере, утверждает ESPN.

Одним из претендентов на Езила считается «Ди Си Юнайтед», который следит за хавбеком еще с прошлого лета.

В текущем сезоне на счету немца 1 матч в рамках АПЛ, в котором он не отметился результативными действиями. Ранее появлялась информация, что на Езила претендуют клубы из Турции и Италии.

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