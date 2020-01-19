Эвра получил письмо от «Ливерпуля» с извинениями за расизм Луиса Суареса в 2011 году

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что получил в октябре прошлого года письмо от «Ливерпуля» за подписью гендиректора Питера Мура. В нем Мур извинился за инцидент с бывшим форвардом команды Луисом Суаресом. В 2011 году во время матча чемпионата Англии Суарес оскорбил Эвра на расовой почве. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии отстранил Суареса на 8 игр и оштрафовал на 40 тысяч фунтов.

В октябре Эвра пришел в эфир передачи вместе с бывшим защитником «Ливерпуаля» Джейми Каррагером, который публично извинился за тот инцидент от имени клуба. По словам француза, вскоре ему пришло письмо от Питера Мура.

— Я был очень рад, что Каррагер извинился и я получил письмо от Питера Мура, я был очень тронут этим, — цитирует Sky Sports Эвра. — Он сказал, что надеется, что еще не поздно, ведь инцидент произошел почти 9 лет назад. Я сказал спасибо. Я был разочарован, когда «Ливерпуль» поддержал этот скандал, но сейчас я вижу, что в клубе работают настоящие и честные люди.

Суарес покинул «Ливерпуль» в 2014 году, с тех пор он выступает за «Барселону». Эвра в том же году ушел из «МЮ» в «Ювентус», а в 2018 году завершил карьеру в «Вест Хэме».