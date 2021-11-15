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Эвра — Фергюсону: «Я никогда вас не боялся. Я боялся лишь разочаровать вас, босс»

09:34
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своем Instagram обратился к экс главному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону.

«Я никогда вас не боялся. Я боялся лишь разочаровать вас, босс», — написал Эвра, опубликовав фотографию с Фергюсоном, который держит в руках автобиографию 40-летнего француза.

Защитник играл за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе манкунианцев он стал пятикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWNxlvAqzCk/

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