Лэмпард подпишет контракт с «Эвертоном» до 2024 года

Английский специалист Фрэнк Лэмпард в ближайшее время станет новым главным тренером «Эвертона», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «ириски» скоро объявят о подписании контракта с 43-летним англичанином. Также в список тех, кто мог возглавить клуб, входили Витор Перейра и Дункан Фергюсон.

16 января «Эвертон» объявил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера. 61-летний испанец работал с командой с июля 2021 года.