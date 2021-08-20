Пулишич заразился коронавирусом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что форвард Кристиан Пулишич сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче с «Арсеналом».

«К сожалению, Кристиан сдал положительный тест на коронавирус. Он должен соблюдать протокол. Он не тренируется и не сможет принять участие в игре.

Хаким и Н’Голо тренировались вчера, поэтому завтра нам нужно провести более интенсивную тренировку и тогда принять решение об их участии в игре с «Арсеналом». Допускаем возможность, что они оба смогут попасть в заявку на матч», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

22 августа «Челси» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне. Начало — в 18:30 по московскому времени.