«Эвертон» предлагает «Реалу» 18 миллионов фунтов за Регилона

«Эвертон» хочет купить защитника «Реала» Серхио Регилона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб предложил за 23-летнего испанца 18 миллионов фунтов. Сообщается, что главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет укрепить позицию левого защитника в связи с уходом Лейтона Бэйнса.

Сезон-2019/20 Регилон провел на правах аренды в «Севилье». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 22,5 миллиона фунтов.