Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» предлагает «Реалу» 18 миллионов фунтов за Регилона

11:57
Теги:

«Эвертон» хочет купить защитника «Реала» Серхио Регилона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб предложил за 23-летнего испанца 18 миллионов фунтов. Сообщается, что главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет укрепить позицию левого защитника в связи с уходом Лейтона Бэйнса.

Сезон-2019/20 Регилон провел на правах аренды в «Севилье». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 22,5 миллиона фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир