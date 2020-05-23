«Эвертон» поборется за полузащитника «Ливерпуля» Лаллану

«Эвертон» намерен побороться за полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, сообщает Daily Express.

По информации источника, клуб видит в 32-летнем англичанине усиление для состава. Контракт Лалланы с «Ливерпулем» действует до конца июня этого года, им интересуются «Лестер», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Лацио».

В сезоне-2019/20 Лаллана провел за «Ливерпуль» 22 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.