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16 августа, 17:24

«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по Гордону в 45 миллионов фунтов

Руслан Минаев
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«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по переходу полузащитника Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «синие» предлагали «ирискам» 45 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего англичанина. Ранее «Эвертон» отклонил предложение в 40 миллионов и не собирается продавать игрока.

Гордон — воспитанник «Эвертона». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.

Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
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