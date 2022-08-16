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16 августа, 17:33

«Манчестер Сити» объявил о подписании защитника «Андерлехта» Гомеса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Серхио Гомес — игрок «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о подписании левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.

21-летний испанец заключил контракт до 2026 года. Футболист будет выступать под 21-м номером.

По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомес провел за «Андерлехт» 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

Футбол
ФК Андерлехт
ФК Манчестер Сити
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 - : -
20.08 17:00
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 - : -
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Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
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Морено Родриго

Морено Родриго

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

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Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Айван Тони

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