«Манчестер Сити» объявил о подписании защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» объявил о подписании левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.

21-летний испанец заключил контракт до 2026 года. Футболист будет выступать под 21-м номером.

По данным портала Transfermarkt сумма сделки составила 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомес провел за «Андерлехт» 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.