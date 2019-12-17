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«Эвертон» опроверг факт договоренности с Анчелотти

09:33
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«Эвертон» выступил с официальным заявлением по поводу слухов вокруг нового главного тренера. Английские СМИ сообщили, что «ириски» уже договорились с Карло Анчелотти, который покинул «Наполи».

— В течение 11 дней после ухода Марку Силвы руководство «Эвертона» работало над поиском нового главного тренера. Мы проводили встречи с несколькими кандидатами, — говорится в заявлении клуба. — Можем подтвердить, что до сих пор никому контракт предложен не был. И пока ни один из кандидатов не отказался от проведения переговоров.

Временно «Эвертон» возглавляет шотландец Данкан Фергюсон.

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