"Эвертон" переиграл "Бернли" в матче 37-го тура чемпионата Англии – 2:0.

В составе победителей забил Шеймус Коулман, еще один гол был забит игроком "Бернли" в свои ворота – Бен Ми.

"Эвертон", набрав 53 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Бернли", в активе которого 40 очков, на 15-м месте.

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37-й тур

"Эвертон" – "Бернли" – 2:0 (2:0)

Голы: Ми, 17 – в свои ворота (1:0). Коулман, 20 (2:0).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ягелка, 90+1), Гей, Бернард (Лукман, 73), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 49).

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон (Макнейл, 69), Барнс (Выдра, 72).

Предупреждения: Уэствуд, 37. Тарковски, 80.

Судья: Кавана (Англия).

3 мая. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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