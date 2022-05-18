«Эвертон» хочет продать Деле Алли как можно быстрее

«Эвертон» планирует продать полузащитника Деле Алли до того, как активизируются бонусы по дополнительным выплатам «Тоттенхэма», пишет The Sun.

По данным источника, англичане готовы расстаться с игроком за 25 миллионов евро, так как он не оправдал ожиданий руководства команды.

В его контракте есть условия, после выполнения которых «Эвертон» будет обязан выплатить «Тоттенхэму» дополнительные 25 миллионов евро.

В этом сезоне Алли провел в АПЛ 9 игр, не отметившись результативными действиями.