Абрамович и британские власти достигли соглашения о схеме продажи «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович и правительство Великобритании достигли соглашения по вопросу продажи клуба, информирует ТАСС со ссылкой на PA.

Как отмечается, перед бизнесменом урегулированы долговые обязательства синих, и сделка по продаже футбольного клуба может быть завершена урегулированием долговых обязательств команды.

Ранее Абрамович обещал, что простит «Челси» долг в 1,54 миллиарда фунтов (почти 1,9 миллиарда долларов), которые предприниматель выделил на развитие клуба.

Однако британские санкции против российского бизнесмена, предполагающие заморозку его банковских счетов, делали технически невозможным процесс списания долгов. В связи с этим власти Соединенного Королевства опасались пересмотра решения со стороны предпринимателя.

Кроме того, с британским правительством также должна быть согласована судьба 2,5 миллиарда фунтов (3,1 миллиарда долларов), которые Абрамович пообещал передать на благотворительность. Только после решения этих вопросов может быть выдана правительственная лицензия на осуществление сделки.

7 мая «Челси» объявил о том, что достигнуто соглашение по условиям приобретения клуба консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. За клуб было предложено 4,25 миллиарда фунтов (5,24 миллиада долларов). Из них 2,5 миллиарда фунтов будет выплачено за сам клуб и еще 1,75 должно быть вложено в его развитие.

Напомним, что 10 марта правительство Великобритании ввело санкции в отношении Абрамовича, заморозив все его активы. Еще до этого российский бизнесмен сначала объявил о передаче «Челси» под управление благотворительного фонда, а потом выставил на продажу, но не успел этого сделать до того, как были введены ограничения.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов (около 233 миллионов долларов по курсу на тот момент) у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса.