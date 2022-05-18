Бенитес рассказал, почему нельзя сравнивать его «Ливерпуль» с командой Клоппа

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, почему нельзя сравнивать его команду с нынешним составом Юргена Клоппа.

«Нельзя сравнивать мой «Ливерпуль» и команду Клоппа, потому что здесь важен контекст. Тогда у меня был бюджет в 20 миллионов евро. Скажите, кого сейчас «Ливерпуль» может приобрести за эту сумму? Никого», — цитирует Бенитеса AS.

Специалист руководил «Ливерпулем» с 2004 по 2011 год. В этом сезоне клуб идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.