«Эвертон» хочет получит за Холгейта 40 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» претендует на защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта. «Ириски» готовы продать 23-летнего англичанина, но за сумму не менее 40 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Telegraph.

«Манчестер Сити» находится в поиске нового центрального защитника.

В сезоне-2019/20 Холгейт провел за «Эвертон» 25 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативне передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 6,3 миллиона фунта.