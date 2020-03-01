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«Эвертон» хочет получит за Холгейта 40 миллионов фунтов

09:54
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«Манчестер Сити» претендует на защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта. «Ириски» готовы продать 23-летнего англичанина, но за сумму не менее 40 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Telegraph.

«Манчестер Сити» находится в поиске нового центрального защитника.

В сезоне-2019/20 Холгейт провел за «Эвертон» 25 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативне передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 6,3 миллиона фунта.

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