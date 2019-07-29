"Эвертон" готов включить Тосуна и Маккарти в сделку по Заа

"Эвертон" не оставляет попыток приобрести нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа. "Ириски" готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца 55 миллионов фунтов стерлингов. Также в качестве компенсации они готовы отдать "Пэласу" полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна, утверждает Sky Sports.

В прошедшем сезоне Заа в 36 матчах забил 10 мячей и сделал 10 голевых передач. На счету 28-летнего Тосуна 3 гола и 3 передачи в 25 встречах. В активе 28-летнего Маккарти лишь одна встреча в составе "Эвертона" в сезоне-2018/19.