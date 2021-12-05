«Эвертон» готов отпустить Пикфорда за 30 миллионов фунтов
«Эвертон» готов продать вратаря Джордана Пикфорда, сообщает The Sun.
По информации источника, клуб хочет выручить за 27-летнего англичанина 30 миллионов фунтов. Сообщается, что футболист хочет найти новую команду, поскольку хочет бороться за более высокие позиции. Игроком интересуется «Тоттенхэм».
В сезоне-2021/22 Пикфорд провел 13 матчей за «Эвертон» и пропустил 21 мяч, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 22,5 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16941857/everton-jordan-pickford-tottenham-transfer-england/
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