«Челси» и «Арсенал» интересуются Икарди
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, 28-летним аргентинцем интересуются «Челси» и «Арсенал». Также к футболисту проявляют интерес команды из Италии.
?Chelsea and Arsenal are interested in Mauro Icardi.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2021
?There are also some offers to Icardi from Italy.The Argentine striker could leave Paris in January.#CFC • #AFC • #PSG
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? https://t.co/FGB5A8DzJX https://t.co/VacO0wyvxU pic.twitter.com/uliVthFNS0
В сезоне-2021/22 Икарди провел 15 матчей за «ПСЖ», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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