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Сегодня, 17:00

«Эвертон» — «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

«Эвертон» сыграет против «Арсенала» 17 сентября в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Reuters

«Эвертон» сыграет против «Арсенала» в матче 5-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, начало — 18:30 (по московскому времени).

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
17 сент, 18:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Арсенал

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию игры с главными событиями встречи. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Джордан Пикфорд и&nbsp;Деклан Райс. «Эвертон» — «Арсенал»: продолжат ли лондонцы мучения соперника? Онлайн-трансляция матча

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Эвертон» — «Арсенал» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте.

«Арсенал» имеет десять баллов с своем активе, и делит 2-5 места с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», уступая им лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Эвертон» — одна из худших команд лиги прямо сейчас по набранным балам. Команда Шона Дайча, идущая на 18-м месте в АПЛ, начала сезон с трех поражений подряд.

АПЛ: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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