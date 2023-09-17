Клопп: «Я пью пиво только тогда, когда «Ливерпуль» выигрывает гостевую игру. В прошлом году я чуть не стал трезвенником!»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как в прошлом сезоне он чуть не стал трезвенником.
«Я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем гостевую игру. В прошлом году я чуть не стал трезвенником! Так, конечно, лучше», — цитирует Клоппа talkSPORT.
21 сентября «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК в первом туре группового этапа Лиги Европы. После пяти туров АПЛ команда Клоппа занимает третье место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
15
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|3 : 1
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|1 : 0
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|1 : 0
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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