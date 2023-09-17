Клопп: «Я пью пиво только тогда, когда «Ливерпуль» выигрывает гостевую игру. В прошлом году я чуть не стал трезвенником!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как в прошлом сезоне он чуть не стал трезвенником.

«Я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем гостевую игру. В прошлом году я чуть не стал трезвенником! Так, конечно, лучше», — цитирует Клоппа talkSPORT.

21 сентября «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК в первом туре группового этапа Лиги Европы. После пяти туров АПЛ команда Клоппа занимает третье место в турнирной таблице.