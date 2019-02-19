"Это сложная ситуация". Педро - о поражении от "МЮ"

Нападающий "Челси" Педро Родригес - о матче с "Манчестер Юнайтед" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

- Обидно, потому что у нас была хорошая возможность продолжить участие в этом турнире. Это был очень неудачный день для нас, для всей команды. Это сложная ситуация. В первом тайме мы играли очень хорошо, мы создали моменты, чтобы забить один мяч, но у них было две возможности, при которых они забили два мяча, - цитирует испанца официальный сайт клуба. - Важнее всего было хорошо работать над созданием голевых моментов во втором тайме, но мы не смогли этого сделать, поэтому нам тяжело было отыграться. У нас будет важный матч в Лиге Европы, а затем финал Кубка лиги с "Манчестер Сити". Важнее всего сохранять спокойствие, тяжело тренироваться и вернуться к своему лучшему футболу и состоянию, потому что, если мы этого не сделаем, у нас будут проблемы.

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