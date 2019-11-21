«Это было до того, как меня уволили!» Моуринью припомнили слова о том, что он не возглавит «Тоттенхэм»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал первую пресс-конференцию после назначения. Ему напомнили случай из 2015 года, когда, будучи тренером «Челси», он заявил, что не возглавит «Тоттенхэм».

— Да, это было до того, как меня уволили!

— Вы все еще мистер «Челси»?

— Думаю, что я мистер «Порту» и мистер «Реал», а также любой другой клуб, в котором нахожусь. Ношу пижаму клуба, сплю в ней. Я — человек клуба.

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