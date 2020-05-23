Еще два игрока «Уотфорда» оказались на карантине из-за коронавируса

Еще два игрока «Уотфорда» были вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за контакта с тем, у кого был выявлен коронавирус. Ранее стало известно, что у защитника Эдриана Мариаппа и двух работников клуба была выявлена инфекция.

— У нас еще пара игроков, которые должны оказаться в изоляции, потому что они находились в тесном контакте с людьми, которые сдали положительный тест, даже если их собственный результат был отрицательным, — цитирует The Guardian главного тренера команды Найджела Пирсона.

По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 295 265 человек. Умерших — 339 305, выздоровевших — 2 139 502.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.