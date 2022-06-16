Эриксен хочет остаться в АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен примет решение по поводу своего будущего после возвращения из отпуска. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2022 года.

По информации журналиста Тома Колломосса, 30-летний датчанин предпочел бы остаться в АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Брентфорд» заинтересованы в игроке.

В прошедшем сезоне Эриксен забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Брентфорд».