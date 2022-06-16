Эриксен хочет остаться в АПЛ
Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен примет решение по поводу своего будущего после возвращения из отпуска. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2022 года.
По информации журналиста Тома Колломосса, 30-летний датчанин предпочел бы остаться в АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Брентфорд» заинтересованы в игроке.
В прошедшем сезоне Эриксен забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Брентфорд».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 2
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|0 : 5
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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