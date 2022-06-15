«Ноттингем Форест» ведет переговоры с «МЮ» об аренде Хендерсона

Вратарь «Манчестер Юнайдет» Дин Хендерсон может уйти в аренду в «Ноттингем Форест», клубы провели предварительные переговоры, информирует Skysports. В дальнейшем голкипер и «Ноттингем Форест» должны договориться о зарабтной плате.

Нынешний основной голпикер клуба из Уэст-Бриджфорда Брис Самба не продлил контракт с командой и может перейти во французский «Ланс». Поэтому «Ноттингем Форест» заинтересован в аренде 25-летнего Хендерсона.

В прошедшем сезоне английский вратарь провел за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей, в которых пропустил 7 голов. «МЮ» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 58 очками. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы.

«Ноттингем Форест» обыграл «Хаддерсфилд» (1:0) в плей-офф чемпионшипа и прошел в АПЛ впервые за 23 года.