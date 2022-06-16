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Сегодня, 02:39

«Челси» подпишет вратаря «Саутгемптона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Саутгемптоном» Эдди Бич перейдет этим летом в «Челси». Как сообщает football.london, лондонский клуб договорился по стоимости 18-летнего валлийца.

По информации источника, несколько клубов были заинтересованы в молодом голкипере, но «Челси» выиграл борьбу за игрока.

В прошедшем сезоне Бич пропустил 31 гол в 20 матчах за молодежную команду «Саутгемптона». В пяти играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
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 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
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Челси – Уотфорд
 2 : 1
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 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Челси

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Харви Барнс

Лестер

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Эзри Конса

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 27 1 9
Поль Погба

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