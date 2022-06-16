«Челси» подпишет вратаря «Саутгемптона»

Вратарь «Саутгемптоном» Эдди Бич перейдет этим летом в «Челси». Как сообщает football.london, лондонский клуб договорился по стоимости 18-летнего валлийца.

По информации источника, несколько клубов были заинтересованы в молодом голкипере, но «Челси» выиграл борьбу за игрока.

В прошедшем сезоне Бич пропустил 31 гол в 20 матчах за молодежную команду «Саутгемптона». В пяти играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.