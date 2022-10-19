Эрик тен Хаг рассказал о лидерских качествах Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, почему Бруну Фернандеш является капитаном команды. Он отметил его стиль игры и примерное поведение.

«Его качества очень важны для нас, и я доволен его вкладом. Кроме того, я уверен, что со временем он будет чаще влиять на игру голевыми передачами и забитыми голами», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист.