Эрик тен Хаг готовится возглавить «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может сменить Ральфа Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Sportsmail.

По данным источника, голландец уже приступил к изучению английского языка и предупредил «Аякс» о том, что в скором времени покинет команду. Тен Хаг может возглавить «МЮ» по окончании текущего сезона. Рангник займет одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.