Клопп восхитился игрой Минамино в матче с «Норвичем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о хавбеке Такуми Минамино после игры с «Норвичем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Такуми невероятный игрок, я не удивлен его игрой. Это было его лучшее выступление за «Ливерпуль». Он провел суперматч и постоянно нес угрозу. Был сильный ветер, но он здорово укрощал мяч после верховых единоборств. Мы бы не вышли без него ни в четвертьфинал, ни в финал Кубка лиги», — цитирует Клоппа BBC.

Минамино отметился голами на 27-й и 39-й минутах. Отметим, что мерсисайдцы впервые вышли в четвертьфинал Кубка Англии при главном тренере Юргене Клоппе.