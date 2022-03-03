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Сегодня, 09:11

Клопп восхитился игрой Минамино в матче с «Норвичем»

Клопп остался доволен игрой Минамино в матче с «Норвичем»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о хавбеке Такуми Минамино после игры с «Норвичем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Такуми невероятный игрок, я не удивлен его игрой. Это было его лучшее выступление за «Ливерпуль». Он провел суперматч и постоянно нес угрозу. Был сильный ветер, но он здорово укрощал мяч после верховых единоборств. Мы бы не вышли без него ни в четвертьфинал, ни в финал Кубка лиги», — цитирует Клоппа BBC.

Минамино отметился голами на 27-й и 39-й минутах. Отметим, что мерсисайдцы впервые вышли в четвертьфинал Кубка Англии при главном тренере Юргене Клоппе.

Такуми Минамино
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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 8
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Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
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Гранит Джака

Арсенал

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Поль Погба

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