Эрик тен Хаг: «Аякс» внимательно следит за ситуацией с Фертонгеном"

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что его команда интересуется защитником «Тоттенхэма» Яном Фертонгеном, который выступал за «аяксидов» с 2003 по 2012 год.

— Ян — это история «Аякса», — передает Ziggo Sport слова тен Хага. — Конечно же, мы внимательно следим за ситуацией с Фертонгеном. Если возможности совпадут с положением Яна, то он, безусловно, станет нашей опцией на трансферном рынке. Речи о возрастном ограничении не идет, если кто-то достаточно хорош, то неважно, сколько ему лет.

Контракт 32-летнего Фертонгена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года. Ранее агент бельгийца сказал, что не исключает возможность продления соглашения, в то же время не заявляя о том, что игрок точно останется в составе «шпор».