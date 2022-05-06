Эрик Байи и Фил Джоунс летом покинут «Манчестер Юнайтед»

Защитник Эрик Байи и Фил Джоунс летом покинут «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям Daily Star, игроки об этом заявили партнерам по команде.

Контракт 28-летнего Байи с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Соглашение 30-летнего Джоунса с «МЮ» действует до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он провел на поле восемь матчей.