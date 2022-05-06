«Ньюкасл» продлил контракт с защитником Дамметтом

«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с защитником Полом Дамметтом.

Новое соглашение с 30-летним валлийцем действует до конца июня 2023 года.

Дамметт — воспитанник «Ньюкасла». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 3 матчах команды и не отличился результативными действиями. Защитник пропустил большую часть сезона из-за травмы голеностопа.