Экс-тренер «Спартака» Гладилин прокомментировал информацию об отстранении «Челси» из АПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию, что «Челси» могут не допустить до следующего сезона АПЛ, если не будет найден новый владелец на смену российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

«Я не думаю, что это будет так. Это, видимо, идет экономический расклад, потому что продажа клуба — это не такой простой момент. Идут нюансы, и в прессу вбрасывают разные моменты. Надо подождать завершения сделки. Есть желание продать, есть желание у людей купить. Я думаю, что скоро все уляжется, просто сейчас решаются экономические вопросы. Найдут варианты, чтобы этот клуб кто-то приобрел, как с Абрамовичем разобраться. Юридические и финансовые вопросы утрясут, и все будет нормально», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб за 4 миллиарда фунтов и передал управление попечителям благотворительного фонда.