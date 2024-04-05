Энцо Фернандес недоволен положением «Челси» в турнирной таблице АПЛ

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес недоволен положением команды в АПЛ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Мне нравится побеждать, а не проигрывать. Меня и моих товарищей по команде злит наше положение в таблице, надо принять это и довериться процессу», — цитирует Фернандеса журналист Саймон Филлипс.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Футболист играет в «Челси» с января 2023 года.