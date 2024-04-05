Холанн рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о ритуале, который приносит удачу его команде.
«Нужно поливать дерево бонсай и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем ее наружу, и она впитывается в нас», — цитирует игрока Goal.
В этом сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.
«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|2 : 0
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|0 : 0
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|4 : 1
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
Новости