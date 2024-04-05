Холанн рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о ритуале, который приносит удачу его команде.

«Нужно поливать дерево бонсай и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем ее наружу, и она впитывается в нас», — цитирует игрока Goal.

В этом сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.

«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.