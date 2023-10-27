Эмилиано Мартинес: «Эмери входит в пятерку лучших тренеров мира»
Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о главном тренере команды Унаи Эмери.
«Унаи Эмери сейчас входит в пятерку лучших менеджеров мира». «Астон Вилла хочет выиграть Лигу чемпионов и выиграть трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы что-нибудь выиграем», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.
Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября прошлого года. После 9 туров бирмингемцы с 19 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее 51-летний испанец тренировал «Вильярреал», «Арсенал», «ПСЖ», «Севилью», «Спартак», «Валенсию» и «Альмерию».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
3
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|- : -
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|- : -
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1