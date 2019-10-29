Эмери считает, что Джака должен извиниться за свое поведение

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери — о поведении полузащитника «канониров», капитана команды Гранита Джаки.

Футболист ранее отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле. Как сообщает The Sun, Эмери просил швейцарца извиниться перед фанатами, однако он не стал этого делать.

— Это непростая ситуация для него и для команды, — цитирует Эмери официальный сайт клуба. — Он подавлен, ему грустно. Мы общались с ним и вчера, и сегодня. Этим утром он нормально тренировался вместе с командой, но ему очень грустно. Он предан клубу и хочет помочь ему. На тренировке он вел себя отлично. Он знает, что он был неправ, и знает очень хорошо. Но это нормально. Он, как и каждый игрок, нуждается в поддержке болельщиков. В сложные момент, когда нас критикуют, нужно быть сильными и учиться играть под давлением. Да, я считаю, что он должен извиниться. Если мы допускаем ошибки, то должны извиняться. Я предпочитаю поступать так, и мы посоветовали ему сделать это. Будет ли он извиняться? Сначала ему нужно прийти в себя, успокоиться. Останется ли он капитаном? Мы будем идти шаг за шагом. Сначала он должен восстановиться, как человек и как игрок. А уже потом мы продолжим обсуждать, как поступить дальше с ним и с командой.

Ранее сообщалось, что Эмери собирается провести опрос среди игроков «Арсенала», стоит ли оставлять Джаку капитаном.