Экс-защитник «МЮ» восхитился игрой Салаха в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр рассказал, что думает результативности форварда «Ливерпуля» Мохамеде Салахе в текущем сезоне.

«Салах на уровне лучших футболистов мира. Он поражает своей серией матчей с забитыми голами. Он делает 2-3 движения идеально, защитники не могут ничего противопоставить. Он, почти как Месси, умеет постоянно контролировать мяч.

Но выступление за сборную Египта снижает его шансы выиграть крупный международный турнир или индивидуальный приз», — сказал Сильвестр.

В этом сезоне 29-летний Салах провел 18 матчей в АПЛ, забив 15 голов и сделав 9 ассистов.