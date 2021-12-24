«Манчестер Сити» готов заплатить за трансфер Холанна 75 миллионов евро

«Манчестер Сити» хочет летом 2022 года приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна, пишет Bild.

По данным источника, «горожане» готовы заплатить за трансфер норвежца 75 миллионов евро. Именно за эту сумму дортмундцы обещали отпустить 21-летнего футболиста в другую команду в ближайшее летнее трансферное окно.

Отметим, что игроком также активно интересуются «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона». «Боруссия» в свою очередь хочет сохранить игрока в своей команде.

В нынешнем сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи.