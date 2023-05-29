Экс-тренер «Челси» Поттер ведет переговоры с «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Кристал Пэлас», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, стороны ведут переговоры. Сам специалист готов возглавить команду АПЛ.

В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» финишировал в АПЛ на 11-м месте.

48-летний Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче.